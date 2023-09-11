Актори-подружжя Григорій Бакланов і Анастасія Цимбалару розповіли про зйомки з російськими колегами, а також розкрили гонорари.

За їхніми словами, ще коли вони вчилися, російських колег ставили за приклад, українського продукту майже не було, а тому й вибору особливо не стояло. Після початку повномасштабної війни подружжя категорично відмовилося від участі в зйомках із громадянами країни-агресора, шкодує, що не зробило цього раніше.

– Якби цього не було, можливо, ми б не опинилася в тій точці, в якій перебуваємо… Не було іншого виходу, українського продукту було мало, а українською мовою тим більше. Ти йшов, і це було нормально, зараз ми десь повернулися на п’ять років назад. Зараз війна, немає засобів – від умов роботи до заробітку і якості, – сказали Бакланов і Цимбалару.

Додають, погана заробітна плата для актора – 20% того, що він міг отримувати до війни.

Зараз дивляться

– Якщо це артист із певною аудиторією, то за знімальний день він міг отримувати 20 тис. грн, після 24 лютого 2022 року його могли запросити в проєкт за 3 тис. грн, – поділилася Анастасія.

Варто зазначити, що на маленькі гонорари скаржаться не тільки актори. Продюсер Михайло Ясинський розповів, який дохід зараз у артистів першого ешелону.

За його словами, до 24 лютого 2022 року відомі виконавці, рівня Олі Полякової, Макса Барських, Дмитра Монатіка могли заробляти понад $1 млн на рік. Зараз же якщо буде валовий дохід на рік до $100-150 тис., то вже добре.

Фото: Григорій Бакланов