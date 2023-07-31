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Менше в 10-15 разів: продюсер Ясинський сказав, скільки зараз заробляють артисти

31 Липня 2023, 15:14
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Михайло Ясинський

Музичний продюсер Михайло Ясинський розповів, скільки артисти першого ешелону заробляли до повномасштабної війни і який у них дохід зараз. Також він розкрив гонорари виконавців за корпоративи.

За його словами, до 24 лютого 2022 року відомі артисти, рівня Олі Полякової, Макса Барських, Потапа, Дмитра Монатіка могли заробляти понад $1 млн на рік. Тобто, десь близько $50-100 тис. на місяць.

– Зараз якщо на рік валовий дохід буде до $100-150 тис., то це буде дуже добре. Хтось взагалі нічого не робить, хтось просто відійшов від роботи і не витрачає гроші на пісні, нові програми, хтось витрачає повністю на волонтерство, а хтось міксує… У кожного своя історія, – зазначив Ясинський.

Додає, середній гонорар артиста зараз на корпоративах залежить від замовника – що за люди, хто буде на заході та інші питання, що стосуються події. Загалом – від $10-15 тис.

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Джерело
Слава Дьомін
Теги
Дмитро Монатик Заробітки Макс Барських Оля Полякова Потап
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