Актеры-супруги Григорий Бакланов и Анастасия Цымбалару рассказали о съемках с российскими коллегами, а также раскрыли гонорары.

По их словам, еще когда они учились, российских коллег ставили в пример, украинского продукта почти не было, а потому и выбора особо не стояло. После начала полномасштабной войны супруги категорически отказались от участия в съемках с гражданами страны-агрессора, жалеют, что не сделали этого раньше.

— Если бы этого не было, возможно, мы бы не оказалась в той точке, в которой находимся… Не было другого выхода, украинского продукта было мало, а на украинском языке тем более. Ты шел, и это было нормально, сейчас мы где-то вернулись на пять лет назад. Сейчас война, нет средств — от условий работы до заработка и качества, — сказали Бакланов и Цымбалару.

Добавляют, плохая заработная плата для актера — 20% того, что он мог получать до войны.

Сейчас смотрят

— Если это артист с определенной аудиторией, то за съемочный день он мог получать 20 тыс. грн, после 24 февраля 2022 года его могли пригласить в проект за 3 тыс. грн, — поделилась Анастасия.

Стоит отметить, что на маленькие гонорары жалуются не только актеры. Продюсер Михаил Ясинский рассказал, какой доход сейчас у артистов первого эшелона.

По его словам, до 24 февраля 2022 года известные исполнители, уровня Оли Поляковой, Макса Барских, Дмитрия Монатика могли зарабатывать более $1 млн в год. Сейчас же если будет валовый доход в год до $100-150 тыс., то уже хорошо.

Фото: Григорий Бакланов