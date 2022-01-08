Дружина хореографа Євгена Кота, танцівниця Наталія Татаринцева, розповіла, чому у них досі немає дітей.

У програмі Мій секрет з Машою Єфросиніною пара зізналася, що вже давно мріє про поповнення у родині. Проте Наталія поки не може завагітніти через проблеми зі здоров’ям.

– Зараз є ці відголоски мого минулого, спорту. Це стреси, це кількість виступів, постійний адреналін, адже у мене були виступи кожні три дні. Як у дівчини, яка стресує кожні три дні та фізично працює, моя гормональна система одного дня сказала: Окей, ми поки що почекаємо. Звісно, я переживаю, адже це мій стан як жінки, – зізналася Татаринцева.

Наталія додала, що дуже позитивно налаштована на вагітніть, тому хоче вже якнайшвидше стати мамою.

– Ця тема поки що недосяжна. Я як спортсменка маю досягти мети. Хочеться вже якнайшвидше це питання для себе закрити і стати мамою. У мене зараз найбільше бажання бути мамою. Нам потрібен час і все вийде. Євген мене в цьому підтримує і каже: Я з тобою! Ми зробимо цю дитину: самі чи за допомогою лікарів, – розповіла Наталія.

Нагадаємо, що Євген Кот та Наталія Татаринцева одружилися 18 січня 2019 року. Пара познайомилася на шоу Україна має талант. Наталія тоді брала участь у проекті, а Євген був режисером-постановником номерів.

Раніше Євген Кот вперше заспівав для дружини. Він виконав пісню Мачете Нежность, а Наталія вразила проникливим танцем на пілоні. В кінці виступу вони разом станцювали та поцілувалися.