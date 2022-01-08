Жена хореографа Евгения Кота, танцовщица Наталья Татаринцева, рассказала, почему у них до сих пор нет детей.

В программе Мой секрет с Машей Ефросининой пара призналась, что уже давно мечтает о пополнении в семье. Однако Наталья пока не может забеременеть из-за проблем со здоровьем.

– Сейчас есть эти отголоски моего прошлого, спорта. Это стрессы, это количество выступлений, постоянный адреналин, ведь у меня были выступления каждые три дня. Как у девушки, которая стрессует каждые три дня и физически работает, моя гормональная система однажды сказала: Окей, мы пока подождем. Конечно, я переживаю, ведь это мое состояние как женщины, – призналась Татаринцева.

Наталья добавила, что очень позитивно настроена на беременность, поэтому хочет уже как можно скорее стать мамой.

— Эта тема пока недостижима. Я как спортсменка должна достичь цели. Хочется уже как можно быстрее этот вопрос закрыть и стать мамой. У меня сейчас самое большое желание быть мамой. Нам нужно время и все получится. Евгений меня в этом поддерживает и говорит: Я с тобой! Мы сделаем этого ребенка: сами или с помощью врачей, – рассказала Наталья.

Напомним, что Евгений Кот и Наталья Татаринцева поженились 18 января 2019 года. Пара познакомилась на шоу Україна має талант. Наталья тогда участвовала в проекте, а Евгений был режиссером-постановщиком номеров.

Ранее Евгений Кот впервые спел для жены. Он исполнил песню Мачете Нежность, а Наталья поразила проницательным танцем на пилоне. В конце выступления они вместе станцевали и поцеловались.