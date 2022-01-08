Український хореограф та суддя шоу Україна має талант Євген Кот відверто розповів про смерть рідного брата.

У програмі Мій секрет із Машою Єфросиніною танцівник зізнався, що Дмитро Кот помер у віці 30 років від раку крові.

– Діма захворів на рак. Це був рак крові ― лімфобластний лейкоз, Т-клітинний. Йому було 30 років, і в нього була маленька донечка ― 2 роки, – розповів Євген.

За словами хореографа, хворобу виявили, коли по всьому тілу у Дмитра полопалися судини, а наступного дня йому стало погано.

Пізніше брата Євгена поклали до лікарні, де він проходив хіміотерапію. На десятий день після початку процедур у Дмитра почалася ремісія, але припиняти терапію не можна було, оскільки для такого лікування є чіткий протокол ― десять курсів.

– Коли ти лягаєш в таку лікарню і починаєш приймати такі ліки, то підписуєш документ, що кожна ампула може вбити тебе. Ми раділи в перший місяць, що він не лисів. А через місяць побачили, що волосся все ж випадає, – зізнався Кот.

Євген додав, що його брат помер саме від побічної дії ліків. Батькам вони до останнього не розповідали про хворобу за проханням самого Дмитра.