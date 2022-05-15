Украинский телеведущий и комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко отреагировал на победу группы Kalush Orchestra в музыкальном конкурсе.

После оглашения результатов он не мог сдержать слез. Тимур отметил, что победа Украины на Евровидении 2022 является чрезвычайно важной для нас.