Украинский телеведущий и комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко отреагировал на победу группы Kalush Orchestra в музыкальном конкурсе.
После оглашения результатов он не мог сдержать слез. Тимур отметил, что победа Украины на Евровидении 2022 является чрезвычайно важной для нас.
– Мы побеждаем на музыкальном фронте, победим и на том фронте. Вооруженные Силы Украины, это победа для вас! Для каждого, кто сегодня защищает нашу страну. Как же это сегодня важно для нас, друзья! Не сдерживайте эмоций, хотите плакать – плачьте! Хотите прыгать – прыгайте! Вот этот момент! – эмоционально сказал Мирошниченко.