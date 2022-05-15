Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Музыка

Эта победа для ВСУ: Мирошниченко не сдержал слез во время оглашения результатов Евровидения 2022

15 мая 2022, 03:20
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Эта победа для ВСУ: Мирошниченко не сдержал слез во время оглашения результатов Евровидения 2022

Украинский телеведущий и комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко отреагировал на победу группы Kalush Orchestra в музыкальном конкурсе.

После оглашения результатов он не мог сдержать слез. Тимур отметил, что победа Украины на Евровидении 2022 является чрезвычайно важной для нас.

– Мы побеждаем на музыкальном фронте, победим и на том фронте. Вооруженные Силы Украины, это победа для вас! Для каждого, кто сегодня защищает нашу страну. Как же это сегодня важно для нас, друзья! Не сдерживайте эмоций, хотите плакать – плачьте! Хотите прыгать – прыгайте! Вот этот момент! – эмоционально сказал Мирошниченко.

Читайте также:
КалушСледующее Евровидение — в Крыму: реакция сети на победу Kalush Orchestra

Теги
Kalush, Евровидение
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь