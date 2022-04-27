Украинский и белорусский ведущий, участник Дизель Шоу Дмитрий Танкович рассказал про дом в Киевской области и о российских друзьях.

Дом артиста расположен в Буче. Признается, после всех тех зверств, которые увидел на фото, за него вообще не переживал.

— Скажем откровенно, мне повезло. Там побывали только мародеры, ни одна ракета туда не попала, — отметил он.

В начале войны Дмитрий записал видеообращение к россиянам, в котором назвал их друзьями. Сейчас говорит, убедился — поставил крест на том, чтобы к ним достучаться.

— У меня были попытки достучаться до тех знакомых, которые в России. Больше их у меня нет. Кого можно было — я убрал, кого пропустил — уберу позже. Я для себя понял, что эта нация должна каким-то образом начинаться заново. Сейчас они с себя представляют некое сборище людей, готовых убивать, насиловать или поддерживать это, — отметил Танкович.

Ведущий сказал, что под российскими товарищами имел ввиду коллег по КВН, с которым ему раньше приходилось часто выступать.

— Скажу откровенно, был один только человек, который не менял мнение, а изначально был настроен за Украину. Называть не буду, чтобы он не страдал. Все остальные — люди, связанные пуповиной с Первым каналом, — подчеркнул Дмитрий.

Ранее участник Дизель Шоу Сергей Писаренко сообщил, что его дом под Киевом разрушили оккупанты. Он сказал, что в это время их с семьей не было дома, поскольку они уехали в Таллин.

Фото: Дмитрий Танкович