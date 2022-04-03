Актор Дизель Шоу Сергій Писаренко повідомив, що його будинок був пошкоджений через бої під Києвом.

У Facebook артист оприлюднив фото. На першому кадрі він зображений разом із дружиною Мариною та донькою Дар’єю, на другому – їхній зруйнований будинок. Також він повідомив, що ніхто з них не постраждав, оскільки вони встигли виїхати до Таллінна (Естонія).

– За кілька днів після початку війни вивіз свою сім’ю з-під Києва до Таллінна. І весь час думав, а може даремно? Наше селище осторонь. Може, пронесе… Не пронесло. Один бій змінив наше селище та наш будинок, – написав Сергій.

Користувачі мережі висловили слова підтримки, а також зазначили, що ми в Україні все відбудуємо.

Сергію, бережи себе та близьких!

Все відновимо! Україна це кохання!

Головне, що живі, а будинок буде новий!

Вас не підвела інтуїція!

Бережіть себе! Ми з вами! – Пишуть у коментарях Писаренко.

Варто зазначити, що Сергій родом із Росії, проте довгий час живе та будує кар’єру в Україні.

Раніше свій будинок після ворожого обстрілу показав Валерій Харчишин. В Instagram лідер гурту Друга ріка оприлюднив знімок, на якому видно, що його будинок повністю згорів.

Фото: Сергій Писаренко