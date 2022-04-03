Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Персони

Думав, пронесе: Сергій Писаренко показав свій зруйнований будинок під Києвом

3 Квітня 2022, 15:51
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Сергей Писаренко

Актор Дизель Шоу Сергій Писаренко повідомив, що його будинок був пошкоджений через бої під Києвом.

У Facebook артист оприлюднив фото. На першому кадрі він зображений разом із дружиною Мариною та донькою Дар’єю, на другому – їхній зруйнований будинок. Також він повідомив, що ніхто з них не постраждав, оскільки вони встигли виїхати до Таллінна (Естонія).

– За кілька днів після початку війни вивіз свою сім’ю з-під Києва до Таллінна. І весь час думав, а може даремно? Наше селище осторонь. Може, пронесе… Не пронесло. Один бій змінив наше селище та наш будинок, – написав Сергій.

Користувачі мережі висловили слова підтримки, а також зазначили, що ми в Україні все відбудуємо.

  • Сергію, бережи себе та близьких!
  • Все відновимо! Україна це кохання!
  • Головне, що живі, а будинок буде новий!
  • Вас не підвела інтуїція!
  • Бережіть себе! Ми з вами! – Пишуть у коментарях Писаренко.

Варто зазначити, що Сергій родом із Росії, проте довгий час живе та будує кар’єру в Україні.

Раніше свій будинок після ворожого обстрілу показав Валерій Харчишин. В Instagram лідер гурту Друга ріка оприлюднив знімок, на якому видно, що його будинок повністю згорів.

Читайте також:
Думав, пронесе: Сергій Писаренко показав свій зруйнований будинок під КиєвомПідвал згорів ущент! Маша Фокіна розповіла, що окупанти позбавили її сім’ю дому

Фото: Сергій Писаренко

Теги
Війна в Україні , Дизель Шоу
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь