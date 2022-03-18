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Обійму ЗСУ та подзвоню мамі: що актори Дизель Шоу зроблять після війни

18 Березня 2022, 17:05
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Обійму ЗСУ та подзвоню мамі: що актори Дизель Шоу зроблять після війни

Актори Дизель Шоу записали емоційне відео, в якому розповіли, що зроблять у першу чергу після закінчення війни в Україні.
– Хочу проїхати по всій нашій країні, щоб побачити, як люди усміхаються, – зізнається Єгор Крутоголов.

– Я обійму кожного солдата ЗСУ, – додала Вікторія Булітко.

– Я обов’язково розцілую та обійму усіх, кому писала СМС зі словами Як ти? – розповідає Яна Глущенко.

– Ми з сусідами поставимо великий стіл на всю вулицю та будемо пригощати кожну людину всім, чим є, – зізнається Євген Сморігін.

– Я одразу подзвоню мамі та скажу Мамо, ми перемогли! – каже Юлія Мотрук.

– Скажу велике дякую усім нашим захисникам, – додав Дмитро Танкович.

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Раніше художній керівник студії Дизель шоу Єгор Крутоголов розповів про свою терапевтичну роль під час війни. Він переконаний, зараз нести людям радість та усмішки потрібно навіть більше ніж у мирні часи. Шукати гумор у темряві – значить надихнути, надати сил і підбадьорити українців.

– Якщо в цей час я знайду можливість викликати посмішку у людей, які зараз у бомбосховищах, це для мене дуже крутий виклик і я відчуваю, що роблю щось хороше для своєї країни, – додав він.

Теги
Війна в Україні , Дизель Шоу
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