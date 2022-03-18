Обійму ЗСУ та подзвоню мамі: що актори Дизель Шоу зроблять після війни

Актори Дизель Шоу записали емоційне відео, в якому розповіли, що зроблять у першу чергу після закінчення війни в Україні.

– Хочу проїхати по всій нашій країні, щоб побачити, як люди усміхаються, – зізнається Єгор Крутоголов.

– Я обійму кожного солдата ЗСУ, – додала Вікторія Булітко.

– Я обов’язково розцілую та обійму усіх, кому писала СМС зі словами Як ти? – розповідає Яна Глущенко.

– Ми з сусідами поставимо великий стіл на всю вулицю та будемо пригощати кожну людину всім, чим є, – зізнається Євген Сморігін.

– Я одразу подзвоню мамі та скажу Мамо, ми перемогли! – каже Юлія Мотрук.

– Скажу велике дякую усім нашим захисникам, – додав Дмитро Танкович.

Раніше художній керівник студії Дизель шоу Єгор Крутоголов розповів про свою терапевтичну роль під час війни. Він переконаний, зараз нести людям радість та усмішки потрібно навіть більше ніж у мирні часи. Шукати гумор у темряві – значить надихнути, надати сил і підбадьорити українців.

– Якщо в цей час я знайду можливість викликати посмішку у людей, які зараз у бомбосховищах, це для мене дуже крутий виклик і я відчуваю, що роблю щось хороше для своєї країни, – додав він.