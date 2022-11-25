Голлівудська актриса Ольга Куриленко українського походження, і просто дівчина Бонда закликала допомогти українським дітям та їхнім батькам.

Артистка записала коротке відео та опублікувала його в Instagram.

– Європа зіткнулася з наслідками агресії РФ щодо України. Ціни на газ та їжу зростають, а температура падає. Це підводить українські сім’ї до кризової точки. Багато хто опинився на кордонах з Молдовою та Румунією – сусідні країни вже переповнені, – розпочала свою розповідь зірка.

Ольга додала, що від цього найбільше страждають діти, які далекі від свого будинку та щодня стикаються із впливом війни.

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– Цього Різдва, будь ласка, допоможіть згуртувати сім’ї в Україні, що роздирається війною, а також у сусідніх Молдові та Румунії – під час війни, взимку і після неї, – заявила Куриленко.

Акторка нагадала всім про благодійну організацію Hope and Homes for Children, яка спеціалізується на допомозі дітям та їхнім близьким.

Дівчина Бонда родом із Бердянська – у жовтні Ольга Куриленко прокоментувала ракетні обстріли, які знищують інфраструктуру вільної та незалежної країни. Артистка вважає, що українці зараз проходять через горе та жах, і подумки разом із нами.