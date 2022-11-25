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Цены на газ и еду растут, а температура падает: Ольга Куриленко призвала ЕС помочь украинским детям

25 ноября 2022, 17:14
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ольга Куриленко
Источник: Getty Images

Голливудская актриса Ольга Куриленко украинского происхождения, и просто девушка Бонда призвала помочь украинскими детям и их родителям.

Артистка записала краткое видео и опубликовала его в Instagram.

— Европа столкнулась с последствиями агрессии РФ касательно Украины. Цены на газ и еду растут, а температура падает. Это подводит украинские семьи до кризисной точки. Многие оказались на границах с Молдовой и Румынией — соседние страны уже переполнены, — начала свой рассказ звезда.

Ольга добавила, что от этого больше всего страдают дети, которые далеки от своего дома и каждый день сталкиваются с влиянием войны.

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— В это Рождество, пожалуйста, помогите сплотить семьи в раздираемой войной Украине, а также в соседних Молдове и Румынии – во время войны, зимой и после нее — заявила Куриленко.

Актриса напомнила всем о благотворительной организации Hope and Homes for Children, которая специализируется на помощи детям и их близким.

Девушка Бонда родом из Бердянска — в октябре Ольга Куриленко прокомментировала ракетные обстрелы, которые уничтожают инфраструктуру свободной и независимой страны. Артистка считает, что украинцы сейчас проходят через горе и ужас, и мысленно вместе с нами.

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Війна в Україні Ольга Куриленко
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