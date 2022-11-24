Андрій Бєдняков назвав українців, винних у ракетному обстрілі. Актор звернувся до тих, хто й досі підтримує російський контент.

Свою думку Андрій емоційно висловив у Instagram.

Так, йдеться про тих, хто виставлятиме Stories з концертів Тіматі та плакатиме з вином під плаксивий кальянний реп. Телеведучий також дорікнув тим, хто під сумний денс телефонуватиме колишньому.

Зараз дивляться

– Знайте, ви так само лупили по українській енергетиці й залишали українців без світла і тепла, – закінчив свою думку Бєдняков.

Нагадаємо, що активне прослуховування музики російських виконавців та перегляд відео у YouTube на каналах РФ допомагає нашому ворогові заробити, випускаючи більше ракет по територією України.

Артист також нагадав, яким має бути справжній українець. Це людина, яка висушила волосся від сушарки рук на заправці та зарядила телефон у супермаркеті, щоб задонатити ЗСУ та наблизити нашу перемогу.

Андрій дуже гостро реагує на війну України з РФ – його рідне місто Маріуполь і досі під окупацією. Ще влітку він показав, як виглядала вулиця, де він виріс. Так, уздовж усієї лінії всі будівлі знищені.

Нагадаємо, що нещодавно Андрій Бєдняков вдруге став батьком. У телеведучого народився син, якого він привітав у соцмережах.