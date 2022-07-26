Український співак Володимир Дантес показав спільне фото з Дашею Кацуріною – на знімках вони цілуються та посміхаються.

Фотографіями Дантес поділився в Instagram.

Музикант та дизайнерка скористалися послугами фотоавтомата – на серії фото вони цілуються і кривляються. Володимир іронічно закрив поцілунок смайликом і назвав його братським. Дантес опублікував серію знімків у Stories, щоб не нарватися на коментарі шанувальників.

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У те, що поцілунок братський мало хто повірить. Колишній Наді Дорофєєвої та ексдружина ресторатора Михайла Кацуріна після розставання зі своїми половинками намагалися приховати своє тісне спілкування деякий час, але тепер їхні стосунки не схожі на дружні.

Відомо, що у липні пара разом поїхала до Ізраїлю, де Володимир брав участь на благодійному концерті. Кацуріну і Дантеса засікли на вулицях Тель-Авіва, коли вони гуляли.

Їхня поїздка також несла і романтичний характер – Даша опублікувала знімок, де вона в напівпрозорому ліфчику позує на камеру, а Дантес заплітає їй коси. І хоча обличчя музиканта не потрапило до кадру, його ідентифікували за татуюванням на зап’ясті.

Нагадаємо, що Дантес і Дорофєєва розлучилися в березні – аналогічно зробили Міша та Даша Кацуріни, через день після заяви музикантів.