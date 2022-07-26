Украинский певец Владимир Дантес показал общее фото с Дашей Кацуриной — на снимках они целуются и улыбаются.

Фотографиями Дантес поделился в Instagram.

Музыкант и дизайнерка воспользовались услугами фотоавтомата — на серии фото они целуются и кривляются. Владимир иронично закрыл поцелуй смайликом, и назвал его братским. Дантес опубликовал серию снимков в Stories, чтобы не нарваться на комментарии поклонников.

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В то, что поцелуй братский мало кто поверит. Бывший Нади Дорофеевой и эксжена ресторатора Миши Кацурина после расставания со своими половинками пытались скрыть свое тесное общение некоторое время, но теперь их отношения не похожи на дружеские.

Известно, что в июле пара вместе уехала в Израиль, где Владимир принимал участие на благотворительном концерте. Кацурину и Дантеса засекли на улицах Тель-Авива, когда они прогуливались.

Их поездка также несла и романтический характер — Даша опубликовала снимок, где она в полупрозрачном лифчике позирует на камеру, а Дантес заплетает ей косички. И хотя лицо музыканта не попало в кадр, его идентифицировали по татуировке на запястье.

Напомним, что Дантес и Дорофеева расстались в марте — аналогично поступили Миша и Даша Кацурины, спустя день после заявления музыкантов.