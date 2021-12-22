Український хореограф і суддя шоу Україна має талант Євген Кот вперше розповість правду про роман із акторкою Ксенією Мішиною.

За словами Євгена, він чесно сказав своїй дружині, танцівниці Наталії Татаринцевій, що Мішина красива жінка.

– Коли ми з Ксюшею познайомилися, то після першої зустрічі я прийшов до Наталі і чесно сказав, що Ксенія дуже гарна. А також, що в нас може бути з нею роман. І був. Ми ж цілувалися з Мішиною прямо на паркеті, – розповів хореограф.

Нагадаємо, що Євген Кот та Ксенія Мішина були партнерами у танцювальному проекті, а також наразі разом є суддями талант-шоу.

Також чоловік розповість, як участь у проекті з Ксенією Мішиною вплинула на особисте життя з дружиною і чому тепер вони не можуть стати батьками

Відверті заяви чоловік зробить у рамках програми Мій секрет із Машею Єфросініною. Прем’єра якої відбудеться 7 січня на телеканалі СТБ о 19.45.

У провокаційній програмі візьмуть участь багато зірок українського шоу-бінесу, серед яких Олег Скрипка, Руслана Лижичко, Слава Камінська, Камалія, Tayana, Тарас Цимбалюк та інші. Усі вони розкриють таємниці, котрі довго приховували від громадськості.

Раніше Євген Кот розповів про домагання у листуванні. Хореограф зізнався, що зізнаннями у коханні та відвертими фото його закидають практично щодня.

Однією з шанувальниць виявилася дівчинка, якій немає 18 років.