Український хореограф-постановник і суддя шоу Україна має талант Євген Кот розповів, як його домагалася неповнолітня прихильниця в листуванні.

За словами хореографа, зізнаннями в коханні та відвертими фото його закидають практично щодня. Нещодавно йому і зовсім написала дівчинка, якій немає 18 років, зовсім не дитячі слова.

– Вона почала писати мені щось типу, що хоче мене, що вона вже гола та чекає на мене в Черкасах, щоб я приїхав, – розповів Євген.

Однак він поставив її в ступор, запитавши, як їй не соромно писати таке одруженому чоловіку? У відповідь вона вибачилася.

– Почала писати: Я вас зрозуміла. Вибачте мене. Я так більше не буду, – згадує Кот.

Також він розповів, що одна з прихильниць не просто коментує всі його фотографії та пише в особисті повідомлення, а й ще і придумала з ним роман. Крім того, всім іншим дівчатам, які з’являються поруч з хореографом, обіцяє помсту.

Варто зазначити, що хореограф одружений і щасливий у шлюбі.

Раніше Євген Кот дав ексклюзивне інтерв’ю Фактам ICTV, в якому розповів історію свого успіху і про те, як вирішив стати хореографом.

За словами танцівника, головне – займатися тим чим подобається і повністю віддаватися своїй справі, а все інше прийде бонусом.