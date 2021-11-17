До Дня студента, який у світі відзначають 17 листопада, хореограф та суддя шоу Україна має талант Євген Кот поділився своїми спогадами з тих часів.

Фактам ICTV він розповів, що, коли був студентом, то проживав у гуртожитку з кількома хлопцями в одній кімнаті. За його словами, вони були дружними, готували разом, вечеряли.

– Наша улюблена страва була – смажена картопля. А між нашою кімнатою та кухнею була душова. Коли люди виходили з неї, то були в мокрих капцях, тому там завжди було слизько. Одного разу ми приготували дуже велику пательню смаженої картоплі. І йшли всією кімнатою задоволені, що нарешті її куштуватимемо. Ніс пательню мій сусід по кімнаті, але саме перед цією душею він посковзнувся і впав. Вся картопля опинилася на підлозі, тому тоді ми залишилися голодними, – поділився Кот.

Також він розповів про навчання хореографії, а саме про випадок на парі з естрадного танцю, на якій студенти вчилися танцювати, зокрема робити підтримки. На курсі Євгена Кота навчалося четверо юнаків та шість дівчат.

– Одного разу хлопці вирішили прогуляти цю пару, чи то хтось захворів. Вийшло так, що з хлопців на цій парі був лише я. Ми тоді саме вивчали підтримки. Тому мені довелося робити підтримки з усіма дівчатами. Спочатку я відпрацьовував їх із викладачем, а потім з кожною з дівчат. Я такий був втомлений на тій парі. Просто падав на підлогу, набирався сил, щоб потім повторити. Це була не одна підтримка, і повторювали ми їх разів по п’ять із кожною, – зазначив хореограф.

Євген Кот – український хореограф, режисер-постановник та переможець шоу Танцюють всі. Також він був режисером-постановником на шоу Х-Фактор, Україна має талант, Вартові мрій. Нині він член журі у шоу Україна має талант. Євген спочатку навчався у Ліцеї мистецтв, а потім у Київському естрадно-цирковому коледжі.