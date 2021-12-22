Украинский хореограф и судья шоу Україна має талант Евгений Кот впервые расскажет правду о романе с актрисой Ксенией Мишиной.

По словам Евгения, он честно сказал своей жене, танцовщице Наталье Татаринцевой, что Мишина красивая.

— Когда мы с Ксюшей познакомились, то после первой встречи я пришел к Наталье и честно сказал, что Ксения очень красива. А также, что у нас может быть с ней роман. И был. Мы же целовались с Мишиной прямо на паркете, — рассказал хореограф.

Напомним, что Евгений Кот и Ксения Мишина были партнерами в танцевальном проекте, а также сейчас вместе являются судьями талант-шоу.

Также мужчина расскажет, как участие в проекте с Ксенией Мишиной повлияло на личную жизнь с женой и почему теперь они не могут стать родителями

Откровенные заявления мужчина сделает в рамках программы Мой секрет с Машей Ефросининой. Премьера которой состоится 7 января на телеканале СТБ в 19.45.

В провокационной программе примут участия многие звезды украинского шоу-бинеса, среди которых Олег Скрипка, Руслана Лыжичко, Слава Каминская, Камалия, Tayana, Тарас Цымбалюк и другие. Все они раскроют тайны, которые долго скрывали от общественности.

Ранее Евгений Кот рассказал о домогательствах в переписке. Хореограф признался, что признаниями в любви и откровенными фото его закидывают практически ежедневно.

Одной из поклонниц оказалась девочка, которой нет 18 лет.