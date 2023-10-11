Дантес и Кацурина засветились в ЗАГСе и впервые поцеловались на камеру. Это случилось на съемках фильма, посвященному ЛГБТ-обществу и их правам.

Так, сценой с фильма Шлюбна (не)рівність в Україні поделился сам Владимир в Instagram.

В коротком ролике можно заметить, как звездная пара целуется в автомобиле, а также оказываются в ЗАГСе. Однако уже в здании им говорят — таким, как они, заключать брак запрещено законом.

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— Посмотрите, пожалуйста. Это важно, даже если кажется, что не ко времени. Любовь — это прекрасная штука. Как можно хейтить любовь? — подписал ролик Дантес.

Фильм снимал режиссер Юрий Движон, который показал зрителям сразу две ситуации. В первой он пофантазировал, что гетеросексуальным парам запрещено заключать браки. Во второй части он показал реальные истории ЛГБТ-пар и то, с чем они сталкиваются в реальной жизни.

Ранее Дантес заявлял, что думает о свадьбе с Кацуриной. Как оказалось, он думает об этом, но спешить не собирается. Певец считает, что праздновать во время войны для него может быть сложно.