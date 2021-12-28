24 грудня голлівудський фільм Не дивіться вгору став доступним для глядачів. Комедію з Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс у головних ролях активно обговорюють у мережі.

За сюжетом, професор разом з аспіранткою виявляють астероїд, який наближається до Землі. Катастрофа неминуча, якщо людство не почне діяти. Проте уряд та ЗМІ зі скепсисом поставилися до заяв експертів – це дуже дорого обійшлося жителям Землі.

Так, багато глядачів уже оцінили чорну комедію з голлівудськими акторами. Більшість роботу хвалили, а також порівнювали те, що відбувається на екрані, з реальністю:

Фільм крутий. Вивертає всю тупість і безглуздість сучасного суспільства та політики.

Не смішно. Гірко. Але дивишся не стежачи за часом. Актори усі на своїх місцях.

Я б не сказала, що це комедія. Не без іронії, але це не є основним. Хороший фільм, сподобався – залишив враження.

Просто у захваті! Український дубляж, схожість саме наших реалій, вартий вашого часу та уваги!

Деякі глядачі після перегляду Не дивіться вгору задумалися про те, як людство відреагує на потенційну небезпеку.

– З моменту першої сцени у Білому домі виникло враження, що я цей сюр десь уже бачив. Що далі, тим більше виникало асоціацій. А схожість героя Джонатана Гілла з одним із ключових працівників ВП лише посилювала враження, – пише Ігар Тишкевич.

– Повне дежавю. У кожному епізоді, у кожному персонажі знаходиш паралелі з нашою реальністю. Таке враження, що персонажі мадам президентки (яка думала лише про рейтинги), керівника її адміністрації, керівників державних установ списані з наших чиновників. Навіть їхні фрази та манера спілкування схожі, – пише Маргарита Черненко.

Але є й ті, хто не оцінив картину:

Я вважаю, що в сучасному світі всі розуміють такі речі як політика суспільства… тому фільм банальний.

Дивилася цілих дві години, таку нудьгу ще пошукати треба. До акторів претензій немає.

Перша третина фільму інтригує і навіть смішно. Потім стає трохи нудно.

Вже незабаром настане 2022 рік – виробники кіно підготували довгоочікувані новинки. Серед них – Аватар 2, Доктор Стрендж та Базз Лайтер. Ознайомитись із повним списком картин 2022 року можна у матеріалі Фактів ICTV.