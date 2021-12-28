24 декабря голливудский фильм Не смотрите наверх стал доступным для зрителей. Комедию с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях активно обсуждают в сети.

По сюжету, профессор вместе с аспиранткой обнаруживают астероид, который приближается к Земле. Катастрофа неизбежна, если человечество не начнет действовать. Однако правительство и СМИ со скепсисом отнеслись к заявлениям экспертов — это очень дорого обошлось жителям Земли.

Так, многие зрители уже оценили черную комедию с голливудскими актерами. Большинство работу хвалили, а также сравнивали происходящее на экране с реальностью:

Фильм крутой. Выворачивает всю тупость и несуразность современного общества и политики.

Не смешно. Горько. Но смотришь действительно не следя за временем. Актеры все на своих местах.

Я бы не сказала, что это комедия. Не без иронии, но это не основное. Хороший фильм, понравился, оставил впечатление.

Просто в восторге! Украинский дубляж, сходство именно наших реалий, стоит вашего времени и внимания!

Некоторые зрители после просмотра Не смотрите наверх задумались о том, как человечество отреагирует на потенциальную опасность.

— С момента первой сцены в Белом доме возникло впечатление, что я этот сюр где-то уже видел. Чем дальше, тем больше возникало ассоциаций. А сходство героя Джонатана Хилла с одним из ключевых работников ОП лишь усиливало впечатление, — пишет Ігар Тышкевіч.

— Полное дежавю. В каждом эпизоде, в каждом персонаже находишь параллели с нашей реальностью. Такое впечатление, что персонажи мадам президентши (думавшей только о рейтингах), руководителя ее администрации, руководителей государственных учреждений списаны с наших чиновников. Даже их фразы и манера общения схожи, — пишет Маргарита Черненко.

Но есть и те, кто не оценил картину:

Я считаю, что в современном мире все понимают о таких вещах как политика общества… поэтому фильм банальный.

Смотрела целых два часа, такую скукотища еще поискать надо. К актерам претензий нет.

Первая треть фильма интригует, и даже смешно. Потом становится немного скучновато.

Уже совсем скоро наступит 2022 год — производители кино подготовили долгожданные новинки. Среди них — Аватар 2, Доктор Стрэндж и Базз Лайтер. Ознакомиться с полным списком картин 2022 года можно в материале Фактов ICTV.