Українська співачка MamaRika розповіла про місяць війни, а також поділилася шляхом, який подолала, щоб врятувати семимісячного сина та опинитися в безпеці наскільки зараз це можливо.

Артистка розповіла, що в Києві вони живуть неподалік Гостомелю, тому 24 лютого, як і більшість українців, прокинулися від сильних вибухів. Також вона поділилася фотографіями, які прикріпила за хронологією.

– Ми були настільки близькі до гарячої точки, що періодично прямо над нами пролітали ракети, наче в фільмі жахів. У такому режимі дикого страху ми прожили два дні, і третьої ночі після чергового вибуху, зібравши речі за 15 хвилин, покинули свій будинок. Ми вирушили до Одеси… На той час там було відносно тихо, і на нас уже чекала родина, – розповіла MamaRika.

Згодом виконавиця зрозуміла, що спокою не буде ніде і вирішила разом із сином Давидом їхати закордон, залишивши чоловіка, коміка Сергія Середу в Україні.

– Понад 20 годин ми перетинали машиною молдавський кордон на пункті Старокозачі… Це дуже боляче бачити як розколюються сім’ї, і люди, залишаючи все, що в них є, йдуть у нікуди заради своїх дітей, – зазначила артистка.

Вона розповіла, що переходила буферну зону о 2 годині ночі пішки з великою валізою та сином у колясці.

– Цей кілометр тривав вічність, але коли мене зустріли привітні молдавські прикордонники, запропонували чаю та закинули кілька жартів – стало трохи легше, – зізналася MamaRika.

Наступні п’ять днів артистка із сином жили в друзів на кордоні з Румунією. Далі вони вирушили до Варшави, де на них уже чекала мати співачки.

MamaRika подякувала полякам і зазначила, з якою теплотою вони відносяться до українців. Також вона сказала, що досі не може звикнути до тиші та до того, що в Польщі життя йде в звичайному ритмі. Проте їй сумно від того, що чоловік бачить як росте їхній син тільки по відео та фото.

– Рахуємо дні до нашої зустрічі, але, мабуть, інакше не могло бути – кожен на своєму місці, – сказала виконавиця.

Раніше Монатик розповів, де його застала війна в Україні. В Instagram артист оприлюднив пост, у якому сказав, що в нього розривається душа від подій в Україні, а також від того, що він опинився за кордоном, коли все сталося.