Поет, публіцист і перекладач Андрій Бондар розкрив секрет незламності українців, а також сказав, що наразі наш народ переживає третій геноцид.

Сьогодні, 24 лютого, місяць від початку масштабного вторгнення Росії в Україну. За словами Андрія, наша незламність – комплекс обставин.

– Як виявилося, 30 років існування держави вистачило для того, щоб її втримувати і втримати… Вісім років на розбудову армії, їх теж вистачає поки що. Тримаємося з усіх сил. Мені здається, що наша сила – в поєднанні оцього досвіду нового, молодого та глибинного народу, – сказав публіцист.

Бондар наголосив, що ми маємо два приклади визвольних битв у XX столітті, а зараз переживаємо третій геноцид за останні 100 років.

– Який народ, переживши два геноциди, зміг би встати і вийти, оголосити про свої права на існування і свободу? Наш народ наразі переживає третій геноцид. Сподіваюся, що він останній. Але у цьому поєднанні традицій та сучасності і є наша сила. Ми молодий народ, який пам’ятає про своє коріння, – зазначив Андрій.

Раніше акторка Антоніна Хижняк дала свою оцінку – в чому секрет українського спротиву. За словами артистки, наша сила в єдності, яку вдалося відчути далеко не кожному народу.

Фото: Андрій Бондар