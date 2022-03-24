Украинская певица MamaRika рассказала про месяц войны, а также поделилась путем который преодолела, чтобы спасти семимесячного сына и оказаться в безопасности насколько сейчас это возможно.

Артистка рассказала, что в Киеве они живут недалеко от Гостомеля, поэтому 24 февраля, как и большинство украинцев, проснулись от сильных взрывов. Также она поделилась фото, которые прикрепила по хронологии.

— Мы были настолько близко к горячей точке, что периодически прямо над нами пролетали ракеты, словно в фильме ужасов. В таком режиме дикого страха мы прожили два дня, и на третью ночь после очередного взрыва, собрав вещи через 15 минут, покинули свой дом. Мы отправились в Одессу… В то время там было относительно тихо, и нас уже ждала семья, — рассказала MamaRika.

Позже исполнительница поняла, что покоя не будет нигде и решила вместе с сыном Давидом уезжать заграницу, оставив мужа, комика Сергея Середу в Украине.

— Более 20 часов мы пересекали машиной молдавскую границу на пункте Старокозаче… Это очень больно видеть как раскалываются семьи, и люди, оставляя все что у них есть, идут в никуда ради своих детей, — отметила артистка.

Она рассказала, что переходила буферную зону в 2 часа ночи пешком с большим чемоданом и сыном в коляске.

— Этот километр длился вечность, но когда меня встретили приветливые молдавские пограничники, предложили чаю и забросили несколько шуток – стало немного легче, — призналась MamaRika.

Следующие пять дней артистка с сыном жили у друзей на границе с Румынией. Далее они отправились в Варшаву, где их уже ждала мама певицы.

MamaRika поблагодарила поляков и отметила, с какой теплотой они относятся к украинцам. Также она сказала, что до сих пор не может привыкнуть к тишине и к тому, что в Польше жизнь идет в обычном ритме. Однако ей грустно от того, что муж видит как растет их сын только по видео и фото.

— Считаем дни до нашей встречи, но, наверное, иначе быть не могло — каждый на своем месте, — сказала исполнительница.

Ранее Монатик рассказал о том, где его застала война в Украине. В Instagram артист обнародовал пост, в котором сказал, что у него разрывается душа от событий в Украине, а также от того, что он оказался за границей, когда все произошло.