Українська співачка, ексучасниця гурту НеАгели Слава Камінська відповіла на негативні коментарі щодо того, що вона залишила країну.

Артистка зазначила, що тим, хто був змушений тікати з України – також не солодко.

– Спостерігаю за поведінкою деяких персонажів і дивуюся. Це ж треба так ненавидіти людей… Моя позиція давно зрозуміла і я постійно про це говорю, але доводити бронелобим, що не верблюд, я не збираюся, – написала Слава в Instagram.

Вона зізналася, що піддається критиці за те, що залишила Україну і продовжує говорити російською.

– Ви в своєму розумі? Нападаючи на своїх, ви санітари чужого лісу… Ви думаєте, що тим, хто виїхав, зараз солодко? Помиляєтесь. Далеко не солодко. У багатьох мовний бар’єр і у 80% маленькі діти, життя яких потрібно влаштувати на час воєнних дій, щоб зберегти майбутнє нашої країни, – наголосила Камінська.

Виконавиця сказала, що якби не війна, то ніхто не виїхав би з України до чужої країни за своєю волею.

– Або відпишіться від мене, або давайте будемо одним цілим і допомагатимемо одне одному, а не сіятимемо ненависть і розбіжності! Якщо йти, то до кінця! – підсумувала артистка.

Нещодавно Слава Камінська розповіла, чому вирішила поїхати до Нідерландів і що насамперед зробить після перемоги. Артистка наголосила, що поїхала не в перші дні російсько-української війни.

В Україні вони сиділи доти, доки донька Лаура не спитала – Мам, а коли ми помремо? Як нас убиватимуть?