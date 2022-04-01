Украинская певица, экс-солистка группы НеАгелы Слава Каминская ответила на негативные комментарии относительно того, что она покинула страну.

Артистка отметила, что тем, кто был вынужден бежать с Украины — тоже не сладко.

— Наблюдаю за поведением некоторых персонажей и диву даюсь. Это же надо так ненавидеть людей… Моя позиция давно понятна и я постоянно об этом говорю, но доказывать бронелобым, что не верблюд, я не собираюсь, — написала Слава в Instagram.

Она призналась, что поддается критике за то, что покинула Украину и продолжает говорить на русском.

— Вы в своем уме? Нападая на своих же, вы санитары чужого леса… Вы думаете, что тем, кто выехал, сейчас сладко? Ошибаетесь. Далеко не сладко. У многих языковой барьер и у 80% маленькие дети, жизнь которых нужно устроить на время военных действий, для того, чтобы сохранить будущее нашей страны, — подчеркнула Каминская.

Исполнительница сказала, что если бы не война, то никто бы не выехал из Украины в чужую страну по своей воле.

— Либо отпишитесь от меня, либо давайте будем одним целым и будем помогать друг другу, а не сеять ненависть и разногласия! Если идти, то до конца! — подытожила артистка.

Недавно Слава Каминская рассказала, почему решила уехать в Нидерланды и что первым делом сделает после победы. Артистка отметила, что уехала не в первые дни российско-украинской войны.

В Украине они сидели до тех пор, пока дочь Лаура не спросила — Мам, а когда мы умрем? Как нас будут убивать?