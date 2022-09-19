Американський репер Каньє Вест зізнався, що ніколи не читав книжок. Артист додав, що надає перевагу гарній розмові.

– Насправді я не читав жодної книги. Читання я можу порівняти з поїданням брюссельської капусти. Але розмовляти – це як отримати кукурудзяні равіолі Джорджіо Бальді, – висловив свої думки артист в одному з подкастів.

Вест мав на увазі відому страву з макаронів, що подається в ресторані Джорджі Бальді в Санта-Моніці. Таке порівняння він не дарма зробив — одного разу він відвідав цей заклад разом зі своєю колишньою дружиною Кім Кардаш’ян. Схоже, репер залишився задоволеним після трапези.

Музикант також поділився своїм лайфхаком – він читає лише перше та останнє речення довгих текстових повідомлень. Музикант розчарований через те, що йому потрібно дотримуватися правил розмовної англійської, щоб його поважали.

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– Це Вавилонська вежа. Ви не поважатимете мене, якщо я не говорю правильно, що б я не говорив, — сказав Вест.

Вест також розповів про Academy Donda, приватну школу, яку він заснував і назвав на честь своєї покійної матері. Його заклад працює з дітьми з садка до 12 класу та викладає словесність, математику та природничі науки. Музикант вважає, що стандартні навчальні програми мають доповнюватися тими уроками, які дають впевненість у собі.

Артист любить ділитися своїми думками – Каньє впевнений, що пристрасть до порнографії занапастила його шлюб із Кім Кардаш’ян.