Мадонна звернулася до своїх дітей через місяць після небезпечного інциденту, коли зірка опинилася в реанімації. Зірка поміркувала про життя і материнство, адже вона виховує шістьох дітей.

Так, в Instagram вона опублікувала серію фото, де проводить час зі своїми дорослими дітьми.

– Любов родини та друзів – найкращі ліки. Як мати, ви можете бути справді захоплені потребами своїх дітей і нескінченними жертвами заради них, – почала свою думку зірка.

Артистка додала, що її діти проявили себе, коли Мадонна була в реанімації.

– Я побачила їх з такого боку, з якого ніколи раніше не бачила. Це все змінило, – зізналася артистка.

Нагадаємо, що шестеро дітей зірки мають значну різницю у віці – найстаршій, на ім’я Лурдес, наразі 26 років, а близнюкам Стеллі та Естер — по 10 років.

Нагадаємо, що Мадонна потрапила до лікарні нібито через бактеріальну інфекцію. Про це заявив її менеджер. Утім, фанати вважають, що вона виснажила свій організм постійними пластичними операціями, адже зараз артистці 64 роки. Наразі співачка майже повністю відновилася після недуги, і перенесла свій літній тур на осінь 2023 року.