Мадонна обратилась к своим детям спустя месяц после опасного инцидента, когда звезда оказалась в реанимации. Звезда поразмышляла о жизни и материнстве, ведь она воспитывает шестерых детей.

Так, в Instagram она опубликовала серию фото, где проводит время со своими взрослыми детьми.

— Любовь семьи и друзей — лучшее лекарство. Как мать, вы можете быть действительно поглощены нуждами своих детей и бесконечными жертвами ради них, — начала свою мысль звезда.

Артистка добавила, что ее дети проявили себя, когда Мадонна была в реанимации.

— Я увидела их с такой стороны, с какой никогда раньше не видела. Это все изменило, — призналась артистка.

Напомним, что шестеро детей звезды имеют значительную разницу в возрасте — самой старшей, по имени Лурдес, сейчас 26 лет, а близнецам Стелле и Эстер — по 10 лет.

Напомним, что Мадонна попала в больницу якобы из-за бактериальной инфекции. Об этом заявил ее менеджер. Впрочем, фанаты считают, что она истощила свой организм постоянными пластическими операциями, ведь артистке 64 года. Сейчас певица почти полностью восстановилась после недуга, и перенесла свой летний тур на осень 2023.