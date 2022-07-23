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Це війна зі злом, але ми маємо виграти: Річард Гір підтримав Україну

23 Липня 2022, 20:42
Валентина Чорна редакторка стрічки
Ричард Гир
Джерело: Getty Images

Голлівудський актор Річард Гір висловив свою підтримку Україні під час онлайн-виступу на саміті перших леді та джентльменів у Києві.

Він наголосив на тому, що українці повинні виграти цю війну зі злом.

– Мене дуже вражає те, що відбувється з дітьми і ті страхи, виклики, які наразі існують для громади і людей. Ця війна буде завершена і її треба виграти, ми не можемо втомлюватися. Це важливий елемент нашого життя. Це найбільша війна, яку я колись бачив у своєму житті, це війна зі злом. Якщо ми програємо, то це надихне інших поганців у всьому світі, тому її не можна програти, – сказав Гір.

Зараз дивляться

Актор зазначив, що Україна вже ніколи не буде такою, як була раніше.

– Людська душа, людське серце зможуть об’єднати українців і зробити їх кращими після цієї кризи. Ми всі маємо відчувати певне співчуття, єдність. Ми можемо покращити цю жахливу ситуацію. Росіяни наробили стільки поганого протягом чималої кількості поколінь. Путін створив цю катастрофу, робить безглузді речі, знищує музеї, театри. Він розбиває й моє серце, – сказав актор.

Нагадаємо, що у травні Річард Гір заспівав на концерті на підтримку України. Цей момент зняла Джамала на заході у легендарному залі Carnegie Hall у Нью-Йорку.

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Війна в Україні Підтримка України Річард Гір Саміт
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