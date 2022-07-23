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Это война со злом, но мы должны выиграть: Ричард Гир поддержал Украину

23 июля 2022, 20:42
Валентина Чорна редактор ленты
Ричард Гир
Источник: Getty Images

Голливудский актер Ричард Гир выразил свою поддержку Украине во время онлайн-выступления на саммите первых леди и джентльменов в Киеве.

Он отметил, что украинцы должны выиграть эту войну со злом.

— Меня очень поражает то, что происходит с детьми и те страхи, вызовы, которые существуют для общества и людей. Эта война будет завершена и ее нужно выиграть, мы не можем уставать. Это немаловажный элемент нашей жизни. Это самая большая война, которую я когда-то видел в своей жизни, это война со злом. Если мы проиграем, это вдохновит других диктаторов во всем мире, поэтому ее нельзя проиграть, — сказал Гир.

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Актер отметил, что Украина уже никогда не будет такой, как была раньше.

— Человеческая душа, человеческое сердце смогут объединить украинцев и сделать их лучше после этого кризиса. Мы все должны чувствовать определенное сочувствие, единство. Мы можем улучшить эту ужасную ситуацию. Россияне наделали столько плохого в течение немалого количества поколений. Путин создал эту катастрофу, совершает бессмысленные вещи, уничтожает музеи, театры. Он разбивает и мое сердце, — сказал актер.

Напомним, что в мае Ричард Гир спел на концерте в поддержку Украины. Этот момент сняла Джамала на мероприятии в легендарном зале Carnegie Hall в Нью-Йорке.

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Теги
Війна в Україні Підтримка України Річард Гір Саміт
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