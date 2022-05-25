Американський актор Річард Гір уперше заспівав на концерті на підтримку України. Цей момент зняла Джамала на заході у легендарному залі Carnegie Hall у Нью-Йорку.

На відео, опублікованому співачкою в Instagram, можна помітити, що ведучий концерту Річард Гір також співає разом із присутніми на сцені. Нехай актор і без мікрофона, він усім своїм виглядом висловлює підтримку України.

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– Хочеться ще дуже багато всього сказати, але я просто залишу вам Річарда Гіра, який співає вперше на концерті для України. Усі артисти дуже щиро підтримували Україну. Ми переможемо! – підписала ролик Джамала.

Про цей захід співачка розповіла докладніше в Instagram, і показала ще кілька уривків із виступів.

– Брала участь у Global Citizen Now: виступ та відкрите інтерв’ю. Фіналом став захід у Carnegie Hall. Найкращі музиканти у Нью-Йорку зібралися, щоб зібрати кошти на медичні потреби України, – додала славнозвісність.

Раніше Річард Гір виставив на продаж свій кабріолет Jaguar XK8 заради українців. На аукціоні люксовий та унікальний автомобіль продали за $31 тис. Гроші передали організаціям World Central Kitchen та Open Arms Ukraine, які допомагають потерпілим від війни українцям.