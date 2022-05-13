Американський актор Річард Гір продає свій кабріолет Jaguar XK8 1999 року заради допомоги Україні.

Артист виставив автівку на автоаукціон Bring a Trailer, який закінчиться через п’ять днів. Ставка за лот, станом на 13 травня, становить $29 тис.

– Повну суму продажу, включаючи комісію покупця, буде порівну розділено між World Central Kitchen та Open Arms Ukraine, обидві з яких є некомерційними організаціями, які надають ресурси тим, хто постраждав від війни в Україні, – йдеться на сайті автоаукціону.

Також відомо, що Гір був першим власником кабріолета і жодного разу не потрапляв на ньому в ДТП.

– Автомобіль оброблений антрацитовими перлами поверх кашемірової шкіри та оснащений 4,0-літровим двигуном V8 у парі з п’ятиступінчастою автоматичною коробкою передач. Устаткування включає складний м’який верх із електроприводом, 17-дюймові легкосплавні диски, регульовані сидіння з підігрівом, автоматичний клімат-контроль і стереосистему Pioneer із компакт-дисками, – йдеться в описі Jaguar XK8.

Раніше на аукціоні продали футболку покійного музиканта Кузьми Скрябіна, в якій він у 2014 році послав президента РФ Володимира Путіна зі сцени.

За річ із написом Georgia покупець заплатив 255 тис. грн. Стартова ціна становила 2 тис. грн.