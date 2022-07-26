Представник Великої Британії на Євробаченні 2022 Сем Райдер висловився про проведення пісенного конкурсу в 2023 році в його країні.

Музикант записав відеозвернення, в якому сказав, що цей конкурс – це вечірка України, яку вони просто запрошують провести в себе.

– Я знаю, наскільки важливим для Kalush Orchestra та української делегації було те, щоб наступного року Євробачення відбулося вдома, в Україні. Не лише мені важко на серці від розуміння того, що це неможливо, – сказав Сем.

Артист висловив упевненість у тому, що конкурс пройде на найвищому рівні, щоб гідно представити українську культуру, історію та музику. Також він зазначив, що у Великій Британії розуміються на вечірках.

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Зазначимо, Райдер посів друге місце на Євробаченні 2022.

Висловилися про проведення Євробачення 2023 у Великій Британії й Kalush Orchestra – український гурт, який посів перше місце на конкурсі цього року.

Фронтмен колективу Олег Псюк сказав, що їм сумно через те, що захід не може пройти в Україні, проте вони вдячні Великій Британії за солідарність.