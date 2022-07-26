Представитель Великобритании на Евровидении 2022 Сэм Райдер высказался о проведении песенного конкурса в 2023 году его стране.

Музыкант записал видеообращение, в котором сказал, что этот конкурс — это вечеринка Украины, которую они просто приглашают провести у себя.

— Я знаю, насколько важно для Kalush Orchestra и украинской делегации было то, чтобы в следующем году Евровидение состоялось дома, в Украине. Не только мне тяжело на сердце от понимания того, что это невозможно, — сказал Сэм.

Артист выразил уверенность в том, что конкурс пройдет на наивысшем уровне, чтобы достойно представить украинскую культуру, историю и музыку. Также он отметил, что в Великобритании знают толк в вечеринках.

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Отметим, Райдер занял второе место на Евровидении 2022.

Высказались о проведении Евровидения 2023 в Великобритании и Kalush Orchestra — украинская группа, которая заняла первое место на конкурсе в этом году.

Фронтмен коллектива Олег Псюк сказал, что им грустно от того, что мероприятие не может пройти в Украине, однако они благодарны Великобритании за солидарность.