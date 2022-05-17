Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів про своє ставлення до оцінок українського журі Польщі та Литві на Євробаченні 2022.

Він зазначив, що це прикра ситуація, оскільки на конкурсі не можна було не відреагувати на солідарність, яку проявляли до нас литовці і поляки під час війни.

– Журі, яке голосувало в Україні обирається нашим національним Суспільним мовником і, відповідно, за правилами Євробачення, навіть Суспільний мовник не має права втручатися у діяльність журі. Незалежно від того, що це не політичний конкурс, не можна не відреагувати на ту солідарність, яку проявляли до нас литовці і поляки під час війни, – сказав він.

За словами Ткаченка, хоч трохи компенсувати цю незручність вдалося українському суспільству, оскільки воно віддало представникам цих країн максимальні оцінки.

Також міністр схвально відреагував на ідею, що можна було б запросити виконавців Литви і Польщі з концертами в Україну.

Раніше Олександр Ткаченко заявив, що Євробаченн 2023 точно пройде в Україні. А питання щодо міста проведення буде обговорюватися найближчим часом.