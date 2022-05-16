Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заперечив можливість проведення Євробачення 2023 не в Україні.

– Сам конкурс буде в Україні. Бо хтось вже починає говорити: А давайте шукати запасні майданчики. Ні, це 100%. Де саме, у відбудованому Маріуполі чи якомусь іншому місці, я думаю колеги будуть радитися, тому що суспільство у нас толерантне. Це питання найближчим часом будемо обговорювати, – сказав він.

Також Ткаченко прокоментував скандал через рішення українського журі, яке поставило Польщі та Литві нуль балів.

– Всі дійсно дуже сильно концентруються на рішенні цього журі. Так, це дуже неприємний інцидент. Члени журі повели себе трошки некоректно щодо наших друзів. Але це пісенний конкурс, Суспільний мовник обирав цих членів журі, і має дотримуватися певного принципу незалежності. Думаю, що уроки на майбутнє інші члени журі врахують, – сказав Ткаченко.

Також Олександр Ткаченко зазначив, що перемога України на Євробаченні є дуже важливою, оскільки зараз нам неабияк потрібно просувати нашу культуру.

– Ні на Каннському фестивалі, ні на Євробаченні Росія офіційно не представлена, і нам важливо використовувати ці нагоди для того, щоб просувати нашу культуру, спадщину, наші досягнення. Так само як і наші артисти зараз активно замінюють російських офіційних артистів на багатьох майданчиках у Європі. Це час для того, щоб ми наголосили на важливості української культури, зокрема і тому, що Путін воює саме проти неї, проти нашої ідентичності, – додав він.