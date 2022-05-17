Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал о своем отношении к оценкам украинского жюри Польши и Литве на Евровидении 2022.

Он отметил, что это досадная ситуация, поскольку на конкурсе нельзя было не отреагировать на солидарность, которую проявляли к нам литовцы и поляки во время войны.

— Жюри, которое голосовало в Украине, выбирается нашим национальным Суспільним мовником и, соответственно, по правилам Евровидения, даже Суспільний мовник не имеет права вмешиваться в деятельность жюри. Независимо от того, что это не политический конкурс, нельзя не отреагировать на солидарность, которую проявляли к нам литовцы и поляки во время войны, — сказал он.

По словам Ткаченко, немного компенсировать это неудобство удалось украинскому обществу, поскольку оно отдало представителям этих стран максимальные оценки.

Также министр с одобрением отреагировал на идею, что можно было бы пригласить исполнителей Литвы и Польши с концертами в Украину.

Ранее Александр Ткаченко заявил, что Евровидение 2023 точно пройдет в Украине. А вопрос по поводу города проведения будет обсуждаться в ближайшее время.