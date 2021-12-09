Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Відео Музика

Міні-фільм у японському стилі: The Hardkiss показали кліп Сестра

9 Грудня 2021, 10:33
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Міні-фільм у японському стилі: The Hardkiss показали кліп Сестра

Український рок-гурт The Hardkiss представив кліп на пісню Сестра. Цей трек увійшов до їхнього альбому Жива і не залізна, який вийшов наприкінці травня.

Відеоролик знято в японському стилі. У ньому головна героїня, яку зіграла фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна, намагається визволити свою сестру, щоб її не встигли зробити гейшою.

Варто відзначити, що кліп Сестра – це цілий міні-фільм. Сама ж Саніна сказала, що вони намагалися зробити повністю ігрове відео.

Режисером кліпу став Валерій Бебко, який є учасником музичного колективу та чоловіком фронтвумен.

Задовго до прем’єри шанувальники вже гадали, яким саме буде ролик, покладаючи великі надії. Судячи з коментарів, які залишили під відео на YouTube, The Hardkiss не розчарували своїх фанатів.

  • Це не просто кліп, це цілий екшн! Як завжди на висоті!
  • Ця робота не схожа на інші. Харди, дякуємо вам за багатогранність.
  • Той випадок, коли з кожним новим кліпом бачиш, як The Hardkiss піднімаються на абсолютно новий рівень. Дуже круті.
  • Як завжди круто. Не дивно, адже ви інакше не вмієте.
  • Таке відчуття, що дивишся не кліп, а фільм.
  • Це приголомшливо! Чудовий кліп, до сироток на шкірі та сліз.
  • Дуже красиво: кадри, образи, стиль. Все неймовірно. Ви вмієте дивувати, – пишуть користувачі мережі.
Читайте також:
Міні-фільм у японському стилі: The Hardkiss показали кліп СестраНа концерт на вертольоті та велосипеді: The Hardkiss презентували відео на трек 7 вітрів

Нагадаємо, The Hardkiss представили альбом Жива і не залізна в травні. До нього увійшло 10 треків, один із них – дует із Дмитром Монатиком.

Теги
The Hardkiss , Новий кліп , Прем’єра
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка