Український рок-гурт The Hardkiss представив кліп на пісню Сестра. Цей трек увійшов до їхнього альбому Жива і не залізна, який вийшов наприкінці травня.

Відеоролик знято в японському стилі. У ньому головна героїня, яку зіграла фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна, намагається визволити свою сестру, щоб її не встигли зробити гейшою.

Варто відзначити, що кліп Сестра – це цілий міні-фільм. Сама ж Саніна сказала, що вони намагалися зробити повністю ігрове відео.

Режисером кліпу став Валерій Бебко, який є учасником музичного колективу та чоловіком фронтвумен.

Задовго до прем’єри шанувальники вже гадали, яким саме буде ролик, покладаючи великі надії. Судячи з коментарів, які залишили під відео на YouTube, The Hardkiss не розчарували своїх фанатів.

Це не просто кліп, це цілий екшн! Як завжди на висоті!

Ця робота не схожа на інші. Харди, дякуємо вам за багатогранність.

Той випадок, коли з кожним новим кліпом бачиш, як The Hardkiss піднімаються на абсолютно новий рівень. Дуже круті.

Як завжди круто. Не дивно, адже ви інакше не вмієте.

Таке відчуття, що дивишся не кліп, а фільм.

Це приголомшливо! Чудовий кліп, до сироток на шкірі та сліз.

Дуже красиво: кадри, образи, стиль. Все неймовірно. Ви вмієте дивувати, – пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, The Hardkiss представили альбом Жива і не залізна в травні. До нього увійшло 10 треків, один із них – дует із Дмитром Монатиком.