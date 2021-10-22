Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна поділилася рідкісним фото зі своїм підрослим сином п’ятирічним Данилом.
Співачка опублікувала знімок, зроблений в дзеркалі гримерки. У кадрі хлопчик корчить гримасу, Юлія ж постала в сценічному макіяжі.
– Одного разу в гримерці, – підписала публікацію Саніна.
Шанувальників розчулив кадр співачки, тож вони залишили безліч позитивних коментарів під публикацією.
- Який Данька вже дорослий.
- Які у нього очі.
- Дуже класні!
- Ви такі прикольні та красиві!
- Обличчя батька, але очі матері.
- Ого! Він уже такий дорослий. Як швидко ростуть діти. Такий красень, нехай буде здоровий.
- Прекрасне фото. Цікаво, він впізнає вас в образі?
- Маленька копія тата. – Пишуть у коментарях Саніної.
Юлія Саніна одружена з креативним продюсером і гітаристом гурту The Hardkiss Валерієм Бебко. Данило – єдина дитина подружжя.
Фотографії хлопчика в соціальних мережах виконавиця публікує вкрай рідко.
Раніше Юлія Саніна розповіла про сімейне життя і конфлікти з чоловіком. Виконавиця зізналася, що вона абсолютно не така, якою її бачать на сцені глядачі, найкомфортніше їй перебувати вдома.
Крім того, артистка зазначила, що їй подобається доглядати за чоловіком і сином. Також вона сказала, що іноді може накричати на дитину, але лише тому, що не може залишати робочі процеси поза домом.
Фото: Юлія Саніна