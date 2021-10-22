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Обличчя батька, очі – матері: Юлія Саніна показала підрослого сина

22 Жовтня 2021, 16:53 Каріна Зуєва
Юлія Саніна

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна поділилася рідкісним фото зі своїм підрослим сином п’ятирічним Данилом.

Співачка опублікувала знімок, зроблений в дзеркалі гримерки. У кадрі хлопчик корчить гримасу, Юлія ж постала в сценічному макіяжі.

– Одного разу в гримерці, – підписала публікацію Саніна.

Шанувальників розчулив кадр співачки, тож вони залишили безліч позитивних коментарів під публикацією.

  • Який Данька вже дорослий.
  • Які у нього очі.
  • Дуже класні!
  • Ви такі прикольні та красиві!
  • Обличчя батька, але очі матері.
  • Ого! Він уже такий дорослий. Як швидко ростуть діти. Такий красень, нехай буде здоровий.
  • Прекрасне фото. Цікаво, він впізнає вас в образі?
  • Маленька копія тата. – Пишуть у коментарях Саніної.

Юлія Саніна одружена з креативним продюсером і гітаристом гурту The Hardkiss Валерієм Бебко. Данило – єдина дитина подружжя.

Фотографії хлопчика в соціальних мережах виконавиця публікує вкрай рідко.

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Раніше Юлія Саніна розповіла про сімейне життя і конфлікти з чоловіком. Виконавиця зізналася, що вона абсолютно не така, якою її бачать на сцені глядачі, найкомфортніше їй перебувати вдома.

Крім того, артистка зазначила, що їй подобається доглядати за чоловіком і сином. Також вона сказала, що іноді може накричати на дитину, але лише тому, що не може залишати робочі процеси поза домом.

Фото: Юлія Саніна

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