Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна поділилася рідкісним фото зі своїм підрослим сином п’ятирічним Данилом.

Співачка опублікувала знімок, зроблений в дзеркалі гримерки. У кадрі хлопчик корчить гримасу, Юлія ж постала в сценічному макіяжі.

– Одного разу в гримерці, – підписала публікацію Саніна.

Шанувальників розчулив кадр співачки, тож вони залишили безліч позитивних коментарів під публикацією.

Який Данька вже дорослий.

Які у нього очі.

Дуже класні!

Ви такі прикольні та красиві!

Обличчя батька, але очі матері.

Ого! Він уже такий дорослий. Як швидко ростуть діти. Такий красень, нехай буде здоровий.

Прекрасне фото. Цікаво, він впізнає вас в образі?

Маленька копія тата. – Пишуть у коментарях Саніної.

Юлія Саніна одружена з креативним продюсером і гітаристом гурту The Hardkiss Валерієм Бебко. Данило – єдина дитина подружжя.

Фотографії хлопчика в соціальних мережах виконавиця публікує вкрай рідко.

Раніше Юлія Саніна розповіла про сімейне життя і конфлікти з чоловіком. Виконавиця зізналася, що вона абсолютно не така, якою її бачать на сцені глядачі, найкомфортніше їй перебувати вдома.

Крім того, артистка зазначила, що їй подобається доглядати за чоловіком і сином. Також вона сказала, що іноді може накричати на дитину, але лише тому, що не може залишати робочі процеси поза домом.

Фото: Юлія Саніна