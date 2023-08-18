Блогер Алина Шаманская заговорила о причине развода с шоуменом Русланом Ханумаком. Как оказалось, это была не ситуация, в которой пара оказалась во время полномасштабного вторжения.

Так, они переезжали в США еще вместе как семья. Однако Алину уже на 5 месяце беременности посещали мысли, что Руслан — не ее человек.

-Развод был не из-за войны. Я знаю причину, но пока не готова ее озвучить, — заявила Алина.

Блогер добавила, что молчит только из-за уважения к Руслану.

— Когда ты одна с ребенком, твою голову посещают очень много мыслей, обид. Помню, как только всем стало известно о разводе, мне подруги, знающие о причине, посоветовали не рассказывать подробностей. А позже, я села и подумала — а почему? Мы что, в СССР? Мы будем молчать и показывать красивую картинку? Этого не будет — я точно расскажу. Я не хочу обидеть или захейтить — я должна рассказать, как не нужно делать, — считает Алина.

Шаманская добавила, что вываливать грязное белье напоказ она не будет. По мнению Алины, сейчас Руслан переживает очень сложный период своей жизни.

Напомним, что о разводе Шаманской и Ханумака стало известно еще в начале января. Тогда блогер заявила, что набралась смелости, и инцидент на Рождество стал последней каплей.