Арнольд Шварценеггер визнав свою помилку після зради з домробітницею. Це сталося 12 років тому, після чого він розлучився з Марією Шрайвер.

– Це просто моя помилка. Пам’ятайте, у нас не було ворожнечі, ми не сварилися, – згадує своє розлучення культурист.

Нагадаємо, що на тлі роману в Арнольда з’явився позашлюбний син Джозеф, який народився через 5 днів після появи на світ Крістофера від законної дружини.

Утім, попри розрив шлюбу, Шварценеггер і Шрайвер перебувають у хороших стосунках.

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– Моя глава з Марією триватиме вічно. Попри те, що це вже інші стосунки, я не маю причин відчувати до неї щось окрім любові, – додав спортсмен.

За словами Арнольда, пара завжди ставила дітей на перше місце і робила все, щоб вони не страждали через зраду.

Ближче до старості актор все більше розкриває подробиці свого життя – нещодавно Шварценеггер зізнався, що з самого дитинства страждає на дислексію. Це доволі поширена хвороба, через яку дуже важко читати. Арнольд зізнається – через це його навіть карали в школі та навіть шльопали лінійкою.