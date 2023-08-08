Американський актор Арнольд Шварценеггер зізнався, що з дитинства страждає на невиліковне захворювання. Йдеться про дислексію – проблеми з читанням.

Про це Арнольд повідомив у Facebook, зазначивши, що закінчив записувати свою аудіокнигу Be Useful. Її вихід заплановано на 10 жовтня.

– Я міг би розповісти вам, як було чудово сісти й записувати свої власні слова, але правда в тому, що я абсолютно боявся цього. Ось мій секрет: я жахливо читаю. У 1950-х роках в Австрії про нездатність до навчання не говорили, тому більшу частину часу, коли мене просили читати вголос у класі, це було просто катастрофою, і мене ляскали лінійкою. Але тепер я знаю, що в мене дислексія, – поділився Шварценеггер.

Каже, коли готується до зйомок у фільмах, то по кілька місяців перечитує сценарії, щоб запам’ятати кожен рядок. Йому потрібен час і повторення, щоб зрозуміти слова.

– Мені сказали, що автори готують свої книжки за 2-3 дні в студії. Я попросив встановити записувальне обладнання вдома і сказав, що робитиму по 20-30 сторінок на день. Таким чином, я міг двічі на день підключатися до режисера і продюсера для коротших сесій, а між ними я міг практикуватися без перерви, – розповів Арнольд про написання своєї аудіокниги.

Детальніше про те, що таке дислексія, її симптоми, а також – який відсоток людей страждає на це захворювання, читайте на Факти.Здоров’я.