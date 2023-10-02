Арнольд Шварценеггер признал свою ошибку после измены с домработницей. Это случилось 12 лет назад, после чего он расстался с Марией Шрайвер.

— Это просто моя ошибка. Помните, у нас не было вражды, мы не ссорились, — вспоминает свой развод культурист.

Напомним, что на фоне романа у Арнольда появился внебрачный сын Джозеф, который родился спустя 5 дней после появления на свет Кристофера от законной жены.

Впрочем, несмотря на разрыв брака, Шварценеггер и Шрайвер находятся в хороших отношениях.

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— Моя глава с Марией будет продолжаться вечно. Несмотря на то, что это уже другие отношения, у меня нет причин испытывать к ней что-то кроме любви, — добавил спортсмен.

По словам Арнольда, пара всегда ставила детей на первое место и делали все, чтоб они не страдали из-за измены.

Ближе к старости актер все больше раскрывает подробности своей жизни — недавно Шварценеггер признался, что с самого детства страдает на дислексию. Это довольно распространенная болезнь, из-за которой очень трудно читать. Арнольд признается — из-за этого его даже наказывали в школе и даже шлепали линейкой.