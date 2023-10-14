Співачка Світлана Тарабарова розповіла про конфлікти з чоловіком, продюсером Олексієм Бондарем.

За словами виконавиці, у їхніх стосунках немає сварок, а коли трапляються розбіжності, просто з’ясовують – у чому проблема.

– Ми навчилися будь-яку проблему вирішувати трьома питаннями. Вони залежать від ситуації. Наприклад: Чому так сталося? Це мене бісить. Чому це мене бісить? Як ми можемо це вирішити? – поділилася Світлана.

Крім того, чоловік не тільки допомагає Тарабаровій у роботі, оскільки є її директором, а й удома.

– Хто що встигає, те й робить. Зазвичай, Олексій навіть встигає готувати. Наприклад, запіканка і сирники – це його парафія. Перше, друге, риба, м’ясо – моя, – сказала артистка.

Світлана та Олексій уклали шлюб у 2016 році. Зараз подружжя виховує трьох дітей – сина і двох доньок.

До слова, раніше Тарабарова розповіла про стосунки з Володимиром Дантесом. Мало хто знав, що між артистами був роман, який зародився за часів Фабрики зірок. Тривав він майже три роки.

Крім того, Світлана зізналася, що вони зі співаком навіть думали одружитися, але постійні сварки заважали їм це зробити. Вважає, що тоді вони були дітьми.