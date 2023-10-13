Співачка Світлана Тарабарова розповіла про роман із виконавцем Володимиром Дантесом. Стосунки між ними зародилися, коли вони обоє були учасниками Фабрики зірок, і тривали майже три роки.

Мало хто знав, що між артистами був роман – тільки коло шоу-бізнесу. Світлана каже, що якийсь час їй було соромно.

– Але зараз мені не соромно. Мені було соромно. До весілля ніхто не знав, з ким я зустрічаюся. Тобто я вважала особисте особистим. Коли я одружилася, я хотіла сім’ю, дітей, тут уже я поділилася цією історією. До цього не хотіла, щоби чутки про те, з ким ти зустрічаєшся, не давали музиці можливість бути почутою, – висловилася Тарабарова.

Додає, на той час вони ще були дітьми. Не могли впоратися з емоціями і тією славою, яка прийшла до них у той час.

Зараз дивляться

– Ми разом були не ок, як пара. Дуже токсичними. Ми не могли впоратися зі своїми емоціями, на нас навалилася слава. Ми подумали, що ми схопили Бога за бороду. Ми не впоралися. Ми не знали як це – повага одне до одного, як це – бути вірними. Ну, це вже з боку Володі, – зазначила Світлана.

Каже, вони кілька разів хотіли укласти шлюб, але через постійні сварки не зробили цього. Проте впевнена, нічим хорошим тоді це б не закінчилося.

Зараз, каже, вона дуже горда за те, ким Дантес став. І навіть почали вітатися одне з одним. Подорослішали.

Сама Тарабарова щаслива у шлюбі з 2016 року з продюсером Олексієм Бондарем. У них троє дітей – син і дві доньки.

Дантес же після розлучення зі співачкою Надею Дорофєєвою будує стосунки з дизайнеркою Дашею Кацуріною.