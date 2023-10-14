Певица Светлана Тарабарова рассказала о конфликтах с мужем, продюсером Алексеем Бондарем.

По словам исполнительницы, в их отношениях нет ссор, а когда случаются разногласия, просто выясняют — в чем проблема.

— Мы научились любую проблему решать тремя вопросами. Они зависят от ситуации. Например: Почему так произошло? Это меня бесит. Почему это меня бесит? Как мы можем это решить? — поделилась Светлана.

Кроме того, муж не только помогает Тарабаровой в работе, поскольку является ее директором, но и дома.

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— Кто что успевает, то и делает. Обычно, Алексей даже успевает готовить. Например, запеканка и сырники — это его парафия. Первое, второе, рыба, мясо — моя, — сказала артистка.

Светлана и Алексей заключили брак в 2016 году. Сейчас супруги воспитывают троих детей — сына и двух дочерей.

К слову, ранее Тарабарова рассказала об отношениях с Владимиром Дантесом. Мало кто знал, что между артистами был роман, который появился во времена Фабрики звезд. Длился он почти три года.

Кроме того, Светлана призналась, что они с певцом даже думали пожениться, но постоянные ссоры мешали им это сделать. Считает, что тогда они были детьми.