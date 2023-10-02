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Найбільше витрачаємо на побут: Тарабарова продає будинок через фінансові проблеми

2 Жовтня 2023, 15:25
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Світлана Тарабарова
Джерело: Світлана Тарабарова

Співачка Світлана Тарабарова розповіла про фінансові труднощі й зізналася, на що її сім’я найбільше витрачає грошей.

Із початком повномасштабної війни багато українців втратили дохід, виконавиця опинилася серед них. Тоді вони з чоловіком Олексієм вирішили виставити будинок на продаж у котеджному містечку Белгравія, за який виплачували кредит. Тарабарова каже, що житло досі продається.

– Ми чекаємо, може, якісь кредити відкриються від країни, іпотека. Ще не вирішили це питання, але дуже хочемо, щоб ми продовжили тут жити, а там як буде, – сказала Тарабарова.

Найбільше грошей на місяць сім’я витрачає на побутові речі.

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– Оренда, заробітна плата, їжа і дитячий садок. На побут найбільше витрачаємо, – поділилася співачка.

Нагадаємо, у Світлани та Олексія троє дітей – син Іван і доньки Марія та Поліна. Утретє Тарабарова стала мамою у квітні 2023 року.

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Джерело
Люкс ФМ
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Світлана Тарабарова
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