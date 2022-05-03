Украинская певица Ольга Полякова прокомментировала позицию исполнительницы Светланы Лободы, которая продолжительное время строила карьеру в РФ. Также артистка высказалась и о певце Филиппе Киркорове.

По словам Поляковой, Лобода поздно поняла, что происходит в Украине, поскольку после 2014 года начала активно развивать свою карьеру в России.

— Начать писать что-то в поддержку Украины только после того, как тебя внесли в списки России, это двулично… Во всяком случае, начала писать и говорить, и то хорошо, и то спасибо, — отметила Ольга.

Певица высказалась и о Филиппе Киркорове, с которым ранее они хорошо общались, отметив, что друзья познаются в беде.

— Филипп, будучи хорошо знакомым с моей семьей, детьми, мы отдыхали вместе, общались, когда началась война, он даже не позвонил, — подчеркнула артистка.

Напомним, что в середине марта появился список запрещенных артистов в РФ. В него попала и Светлана Лобода, которая не сразу назвала вещи своими именами — РФ напала на Украину.